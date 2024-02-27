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Новости 16:55

"Мостотрест" отсудил компенсацию у повредившего участок набережной Фонтанки

фото ЗакС политика "Мостотрест" отсудил компенсацию у повредившего участок набережной Фонтанки

Суд в Петербурге занял сторону ГБУ "Мостотрест" в споре с автомобилистом, который год назад врезался в ограждение набережной Фонтанки и повредил его, передает объединенная пресс-служба городских судов. Участок набережной между Пантелеймоновским мостом и мостом Белинского входит в состав федерального памятника.

Восстановительные работы потребовали расходов в размере 101,8 тысяч рублей. Эту сумму водитель должен будет выплатить истцу.

На заседании автомобилист возражал против исковых требований, полагая, что компенсировать последствия ДТП должна страховая организация. Этот довод судья отверг, поскольку был поврежден объект культурного наследия, и ответственность страховщиков в подобных случаях не наступает.

Фото: ЗАКС.Ру


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