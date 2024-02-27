РКН объяснил включение Сообществ Steam в реестр запрещенных сайтов

В Роскомнадзоре рассказали, почему Сообщества Steam внесли в реестр запрещенных сайтов, а потом убрали, об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

В Единый реестр Сообщества Steam внесли на основании решения МВД РФ из-за информации о способах изготовления наркотических веществ еще 22 февраля.

Однако потом владелец сайта выполнил требования РКН и удалил контент, из-за которого Сообщества Steam попали в список запрещенных.

Также в РКН уточнили, что при этом доступ к сайту не ограничивался, а сервис не блокировался.

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