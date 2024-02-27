Гатчинской художнице продлили арест по делу о призывах к терроризму

Дзержинский районный суд Петербурга на три месяца продлил арест художнице из Гатчины Анастасии Дюдяевой*, отправленной вместе со своим мужем Александром Доценко* в СИЗО в конце января. Об этом сообщает в Telegram группа поддержки арестантов.

Предварительная мера в отношении Дюдяевой* будет действовать до 29 мая.

Семейную пару преследуют из-за записок проукраинского содержания, которые были оставлены в одном из гипермаркетов на юго-западе Петербурга. Дело расследуется по статье о призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК).

В прошлом году супруги проводили у себя дома подпольную пацифистскую выставку, на которую приходили силовики.

*Росфинмониторинг внес Анастастию Дюдяеву и Александра Доценко в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру