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Новости 20:17

Петербуржцы почтили память Бориса Немцова

фото ЗакС политика Петербуржцы почтили память Бориса Немцова

По случаю девятой годовщины со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова петербуржцы 27 февраля несли цветы к Соловецкому камню.

Среди тех, кто вспомнил Немцова, оказался депутат ЗакСа Александр Шишлов, опубликовавший несколько снимков мемориала. Рядом с цветами установили фотографии политика разных лет.

За подходившими к камню наблюдали, не вмешиваясь, сотрудники правоохранительных органов.

Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в возрасте 55 лет на Большом Москворецком мосту несколькими выстрелами в спину. Заказчики громкого преступления не названы до сих пор.

фото: Александр Шишлов / Telegram


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Упоминаемые персоны
Шишлов Александр Владимирович 




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