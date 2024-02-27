Петербуржцы почтили память Бориса Немцова

По случаю девятой годовщины со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова петербуржцы 27 февраля несли цветы к Соловецкому камню.

Среди тех, кто вспомнил Немцова, оказался депутат ЗакСа Александр Шишлов, опубликовавший несколько снимков мемориала. Рядом с цветами установили фотографии политика разных лет.

За подходившими к камню наблюдали, не вмешиваясь, сотрудники правоохранительных органов.

Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в возрасте 55 лет на Большом Москворецком мосту несколькими выстрелами в спину. Заказчики громкого преступления не названы до сих пор.

фото: Александр Шишлов / Telegram