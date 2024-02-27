В Отрадном простятся с погибшим на спецоперации токарем

В ходе военной спецоперации погиб уроженец Отрадного (Кировский район Ленобласти) по имени Сергей Алексеев, о чем администрация города написала в своем официальном сообществе "ВКонтакте".

Мужчине было 45 лет. После окончания школы он учился на токаря и проходил срочную службу. В боевых действиях на Донбассе он стал участвовать в 2023 году.

"Ответственный профессионал, надежный товарищ, заботливый отец двоих детей, патриот", - такими словами охарактеризовали его городские власти.

С Алексеевым простятся в среду утром в отрадненской церкви Иоанна Милостивого.

Фото: ЗАКС.Ру