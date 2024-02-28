Милонов хочет запретить продажу полицейской формы через интернет

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением ввести запрет на онлайн-продажу формы и знаков отличия различных силовых ведомств. Политика смущает, что россияне могут заказать такую продукцию анонимно и при этом нанести вред государству. На его письмо ссылается RT.

"Нет смысла говорить о том, что такими объявлениями могут воспользоваться преступники, саботажники и террористы для осуществления своих черных планов", - прокомментировал Милонов инициативу в собственном Telegram-канале.

Единоросс считает, что реализовываться полицейская форма и жетоны должны только в специализированных магазинах с соблюдением строгого учета. Предлагаемые депутатом ограничения не касаются одежды и артефактов, представляющих исторический интерес.

Фото: ЗАКС.Ру