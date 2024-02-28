Нейросеть может выявлять 12 видов нарушений зимней уборки в Петербурге

В Петербурге внедряют инновационные методы контроля за зимней уборкой, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Нейросеть, запущенная по инициативе вице-губернатора Евгения Разумишкина Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ), уже способна выявлять более 12 видов нарушений во дворах города. Система анализирует видеопоток с камер, обнаруживая переполненные контейнеры, снег и другие проблемы.

Пилотный проект с 900 камерами в четырех районах получил положительные отзывы: контроль эффективнее, взаимодействие ускорено.

Планируется расширение системы на все районы после успешного тестирования. Сейчас нейросети фиксируют нарушения в Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.

Фото: ЗАКС.Ру