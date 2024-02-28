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Новости 11:45

Нейросеть может выявлять 12 видов нарушений зимней уборки в Петербурге

фото ЗакС политика Нейросеть может выявлять 12 видов нарушений зимней уборки в Петербурге

В Петербурге внедряют инновационные методы контроля за зимней уборкой, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Нейросеть, запущенная по инициативе вице-губернатора Евгения Разумишкина Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ), уже способна выявлять более 12 видов нарушений во дворах города. Система анализирует видеопоток с камер, обнаруживая переполненные контейнеры, снег и другие проблемы. 

Пилотный проект с 900 камерами в четырех районах получил положительные отзывы: контроль эффективнее, взаимодействие ускорено. 

Планируется расширение системы на все районы после успешного тестирования. Сейчас нейросети фиксируют нарушения в Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.

Фото: ЗАКС.Ру


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