Слушатели группы "Комсомольск" удивились выступлению коллектива в Мелитополе

Инди-группа "Комсомольск" выступила в Мелитополе, чем удивила своих слушателей, об этом 28 февраля стало известно из поста в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".

"В это непростое время всем придётся выйти из зоны комфорта и решить: будем ли мы дальше бороться за своё светлое будущее или попытаемся сбежать от тягот и неудобств (и обязательно проиграем). Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае – песней", – написали солистки.

Девушки рассказали, что в Мелитополе выступили перед малышами из центра социально-психологической реабилитации, школьниками и студентами.

Считается, что группа наиболее популярна среди оппозиционно настроенной молодежи. Уточняется, что не так давно в СМИ появилась информация о том, что группа "Комсомольск" якобы попала в список запрещенных.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала группы "Комсомольск"