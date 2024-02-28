Более 3 млн россиян выразили желание проголосовать электронным способом

Центризбирком сообщил, что с конца января получено 3 млн 185 тысяч заявлений на голосование электронным способом на предстоящих президентских выборах. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применено в 29 регионах, при этом москвичам подавать заявление не нужно.

В свою очередь, заявлений на надомное голосование (так называемое голосование "по месту нахождения") избиркомы приняли свыше 1 млн 870 тысяч. Подача таких заявлений обоих типов по всей стране продлится до 11 марта.

Накануне Псковский областной избирком объявил, что в регионе подали заявление на участие в ДЭГ 11.86% от общего числа избирателей.

Напомним, президентские выборы впервые пройдут в три дня, с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата.

Фото: ЗАКС.Ру