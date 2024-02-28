Песков высказался об угрозе "нейтрализовать" Калининград

В Кремле заявили, что расширение НАТО на восток – это повод ввести дополнительные меры безопасности в Калининграде, об этом 28 февраля пишет "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По мнению Пескова, расширение НАТО дает повод для введения дополнительных мер безопасности.

"Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов Североатлантического Альянса – это повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", – сказал представитель Кремля.

Ранее, как пишет РБК, в Литве пригрозили "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов странам НАТО.

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