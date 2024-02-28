Три корпуса Балтийского завода лишились государственной охраны

На Васильевском острове сократилась территория Балтийского судостроительного завода, находящаяся под государственной охраной. Частями регионального объекта культурного наследия не стали три из десяти корпусов, на что обратило внимание издание "Канонер". Раньше они, будучи частью того же ансамбля зданий, имели статус выявленных памятников.

Комитет по охране памятников (КГИОП) снял с охраны здания склада листовой стали (Косая линия, 16к35Б), судостроительной мастерской (Косая линия, 16к43) и малого механического цеха (Косая линия, 16к6). Исключить их из состава памятника рекомендовал эксперт Александр Быков. В феврале было выпущено соответствующее распоряжение комитета.

Примечательно, что пять лет назад по заказу АО "Балтийский завод" альтернативную историко-культурную экспертизу комплекса заводских зданий провел градозашитник Александр Кононов. Он пришел к выводу, что менять охраняемые границы не следует.

фото: cytubhm, Citywalls.ru