Градсовет Петербурга одобрил проект памятника Николаю Гумилеву

Члены Градостроительного совета Смольного поддержали проект памятника поэту Серебряного века Николаю Гумилеву (1886-1921), о чем сообщает пресс-служба петербургского правительства. Монумент авторства Екатерины Пильниковой установят в Кронштадте, в бульварной зоне улицы Комсомола. Памятник выполнят в так называемом античном стиле. Высота объекта достигнет 2,9 метра.
Помимо литературных заслуг, губернатор Александр Беглов отметил вклад знаменитого соотечественника в этнографию и исследование африканского континента.
"Кронштадт – его родина", - добавил глава города.
Разрешение на установку памятника чиновники выдали почти три года назад.
В годы Гражданской войны Гумилев был расстрелян. Его объявили участником антибольшевистского заговора.