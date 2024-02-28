Градсовет Петербурга одобрил проект памятника Николаю Гумилеву

Члены Градостроительного совета Смольного поддержали проект памятника поэту Серебряного века Николаю Гумилеву (1886-1921), о чем сообщает пресс-служба петербургского правительства. Монумент авторства Екатерины Пильниковой установят в Кронштадте, в бульварной зоне улицы Комсомола. Памятник выполнят в так называемом античном стиле. Высота объекта достигнет 2,9 метра.

Помимо литературных заслуг, губернатор Александр Беглов отметил вклад знаменитого соотечественника в этнографию и исследование африканского континента.

"Кронштадт – его родина", - добавил глава города.

Разрешение на установку памятника чиновники выдали почти три года назад.

В годы Гражданской войны Гумилев был расстрелян. Его объявили участником антибольшевистского заговора.

Фото: ЗАКС.Ру