В Петербурге дали реальный срок украинцу, атаковавшему силовика

В Петербурге приговорили к реальному сроку мужчину по имени Илья Дихтяренко за преступления, совершенные в прошлом году в нетрезвом состоянии. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в нападении на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК). Во втором преступлении подсудимый признал себя виновным лишь частично.

Выборгский районный суд установил, что Дихтяренко в одну из ночей поссорился со своей знакомой. Фигурант стал угрожать ей убийством, нанося удары и утверждая, что якобы избежит наказания из-за своего украинского происхождения. Когда на место ссоры прибыла полиция, агрессивный гражданин распылил слезоточивое содержимое баллончика в лицо правоохранителю и несколько раз ударил его.

Теперь осужденный должен будет провести три года и один месяц в колонии общего режима, а также выплатить потерпевшему полицейскому 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру