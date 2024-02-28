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Новости 16:29

Депутаты Приднестровья обратились к РФ с просьбой о защите

фото ЗакС политика Депутаты Приднестровья обратились к РФ с просьбой о защите

В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике депутаты всех уровней приняли резолюцию об обращении к Федеральному собранию РФ. Российским властям они пожаловались на экономическую блокаду со стороны Молдавии и попросили о защите, о чем сообщил канал ТВС Приднестровье.

В тексте резолюции упоминаются 220 тысяч граждан России, постоянно проживающие в ПМР, а также "уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре".

В целях избежания эскалации и разного рода провокаций в спорном регионе приднестровские депутаты также обратились за помощью в урегулировании конфликта в ОБСЕ и к генеральному секретарю ООН. Авторы резолюции настаивают на соблюдении Молдавией прав и свобод своих соотечественников.

Фото: ЗАКС.Ру


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