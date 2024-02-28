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Новости 17:44

В Ленобласти появится завод по производству автотормозов за 10 млрд рублей

фото ЗакС политика В Ленобласти появится завод по производству автотормозов за 10 млрд рублей

В Киришском районе Ленинградской области появится новое предприятие, на котором будут производить детали для тормозов автомобильного транспорта, об этом 28 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на "РБК Компани".

Новое предприятие должны соорудить на территории индустриального парка "Левобережный". Завод собираются запустить к концу 2025 года, а объем инвестиций может превысить 10 млрд рублей.

Собственниками ООО "Киришский литейный завод" станут Антон Нагорный, Евгений Малкин и ООО "МЭР". Первым двум будет принадлежать по 5% долей.

Заявленная мощность завода будет составлять больше 3,2 млн штук тормозных дисков и тормозных барабанов для легкового и грузового автомобильного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру


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