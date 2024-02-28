ФСБ в Петербурге задержала 21-летнего сибиряка по делу о поджоге релейного шкафа

Петербургские правоохранители в среду задержали 21-летнего жителя Кемеровской области, которого считают причастным к февральскому поджогу релейного шкафа на перегоне между станциями Сергиево - Стрельна. По факту повреждения шкафа возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК), о чем пишет 47news.

После задержания силами ФСБ и Росгвардии молодой человек рассказал о контактах с запрещенной террористической организацией, по воле которой в Петербурге он фотографировал объекты военно-промышленного комплекса.

При обыске у задержанного сибиряка нашли листовки с нелицеприятными высказываниями о президенте РФ. Распространить агитпродукцию он собирался ближе к дням голосования.

Фото: ЗАКС.Ру