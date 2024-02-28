Чебыкин попросил Орбакайте посетить участников СВО в петербургских медучреждениях

Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин ("Единая Россия") обратился к российской певице Кристине Орбакайте с предложением посетить военнослужащих-участников СВО, которые проходят лечение в петербургских медучреждениях, во время ее пребывания в Северной столице. Орбакайте должна дать концерт в БКЗ "Октябрьский" 3 марта. Текст обращения Чебыкин опубликовал в своем Telegram-канале.

"Я офицер и служу своему Отечеству. В мои жизненные принципы входит придерживаться справедливого и объективного подхода в оценке действий и поступков людей вне зависимости от их статуса и званий. Сейчас мы переживаем непростые страницы истории, многие наши ребята исполняют свой воинский долг, защищают честь и независимость нашей Страны - нас с Вами!", - говорится в обращении.

Также парламентарий попросил артистку пригласить на свое выступление членов семей военнослужащих. В своем Telegram-канале Чебыкин пояснил, что получил много "противоречивых обращений" относительно деятельности Орбакайте, в связи с чем решил обратиться к ней со своим предложением.

В начале февраля в некоторых регионах России отменили концерты Орбакайте. Например, гастрольный тур по Сибири был отменен по инициативе общественников.

В Петербурге билеты на концерт заслуженной артистки приобретали несколько муниципальных образований. Например, МО "Усть-Ижора" выделила на эти цели почти миллион рублей, а МО "Левашово" потратило в 2,5 раза больше - 2,5 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру