В Ленобласти в двух ДТП с участием пожилых водителей погибли люди

В разгар рабочего дня 28 февраля в разных местах Ленобласти случились две аварии с летальным исходом. ГУ МВД по Петербургу и области сообщило о начале проверки обоих инцидентов.

В первом случае 77-летний водитель иномарки в поселке Приветненское сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка скончалась на месте.

Второй случай произошел в поселке Форносово (Тосненский район). Еще один 77-летний водитель иномарки потерял управление и вылетел в кювет.

"У полицейских есть основания полагать, что водитель скончался еще до совершенного им ДТП", - гласит уточнение от правоохранителей.

Его попутчицу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру