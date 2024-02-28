Жилой дом на 8-й линии Васильевского острова перестал быть памятником

КГИОП лишил статуса выявленного памятника дом №27 по 8-й линии Васильевского острова, известный как дом Л. И. Кнол - Дом Ф. В. Шиллера. На это обратило внимание интернет-издание "Канонер".

Распоряжению предшествовала историко-культурная экспертиза, установившая, что в результате перестроек дом потерял свой первозданный вид и перестал соответствовать замыслу архитектора. Экспертизу выполнил Максим Филипович.

Теперь здание имеет статус элемента исторической застройки, что оставляет его под защитой государства. Дом был построен в первой трети XIX столетия. В том же веке оно дважды надстраивалось.

фото: Nipnip, Citywalls.ru