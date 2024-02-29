Полиция задержала предполагаемого автора граффити на доходном доме Павлова

В Петербурге задержан предполагаемый автор граффити, нанесенного на стену дома № 149 по Лиговскому проспекту. Построенный в начале XX века доходный дом Павлова имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции в ночь на 26 февраля заметили компанию из семи молодых людей, один из которых при помощи баллончика с краской наносил граффити на стену дома. Сотрудники правопорядка задержали молодых людей и доставили в отдел полиции.

Чуть позже шестерых наблюдателей отпустили на свободу. Предполагаемым автором граффити оказался 22-летний петербуржец. Против него возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Наказание по вмененной молодому человеку статье предусматривает, в том числе, штраф в размере до трех миллионов рублей или же лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру