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Новости 11:17

РФ намерена отказаться от информации с зарубежных метеоспутников

фото ЗакС политика РФ намерена отказаться от информации с зарубежных метеоспутников

До конца нынешнего года Россия полностью перестанет пользоваться сведениями, полученных с западных медиаспутников, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова.

Речь идет о данных, которые предоставляла система Eumetsat. Это продолжалось, по словам Шумакова, "до определенного времени". Сейчас контакт с западными коллегами сведен к минимуму. Компенсирует потерю "Роскосмос" и его возможности.

"Думаю, что к середине или к концу этого года с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем", - заключил специалист.

Своими соображениями с журналистами он поделился после запуска ракеты с метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-4.

фото: pixabay


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