Нападение на храм под Лугой привело к уголовному делу

Уголовное дело возбудили в связи с кражей ценностей из Воскресенской церкви, которая расположена в деревне Торошковичи Лужского района, передает ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне в полицию о преступлении заявил настоятель храма, рассказавший, что злоумышленники проникли внутрь, разбив стекло. Ущерб, нанесенный культовому сооружению, оценивается в 30 тысяч рублей.

В тот же день правоохранителям удалось задержать предполагаемых похитителей кружек с пожертвованиями. Оба молодых человека не достигли совершеннолетия. Дело расследуется по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК).

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