Путин огласит послание как президент и как кандидат на новый срок

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию не только как глава государства, но также как кандидат на новый срок, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Из его слов следует, что во многом сказанное можно будет воспринимать в качестве предвыборной программы президента.

"Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", — передает слова пресс-секретаря РИА "Новости".

Песков уточнил, что ежегодное выступление перед Федеральным собранием входит в список обязанностей президента. В то же время в этом году мероприятие проводится в преддверии выборов.

Как заявил Песков, в речи Путина прозвучат важные для страны заявления. "В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз", — заявил он [цитата по ТАСС].

Фото: Kremlin.ru