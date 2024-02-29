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Новости 12:26

Путин пообещал и дальше развивать институты демократии

фото ЗакС политика Путин пообещал и дальше развивать институты демократии

Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 2024 года поблагодарил граждан, бизнес и политические партии за консолидированную поддержку военной спецоперации на Украине и ее участников.

"Политическая система России - одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - произнес глава государства.

По оценке Путина, российское общество спустя два года СВО демонстрирует милосердие и солидарность. Тем временем, повторил президент свою старую мысль, западные государства стремятся ослабить РФ изнутри и проявляют "колониальные повадки".

В ходе вступительной части речи президент объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)


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