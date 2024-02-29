Судья в Петербурге оштрафовала повздорившую с инспектором ДПС автовладелицу

В Петербурге мировой судья участка № 148 привлекла к административной ответственности автовладелицу, повздорившую с инспектором ДПС во дворе в Невском районе. Петербурженке вменили отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).

Как установила судья, ночью 26 февраля Татьяна Бабкина ехала по двору дома № 5 по проспекту Пятилеток за рулем автомобиля Mazda 3. Прав у нее не было, зато наличествовали признаки опьянения. Около половины второго ночи горожанку остановили инспекторы ДПС и потребовали пройти медосвидетельствование, однако встретили отказ.

Как сообщал паблик "Дорожный инспектор", на петербурженку попытались надеть наручники, в ответ она стала толкаться и царапаться, а в какой-то момент ухитрилась укусить руку инспектора.

"Привлекаемая провела сутки в отделе полиции, была доставлена инспекторами на судебное заседание. Вину признала и раскаялась. Пояснила, что воспитывает одна несовершеннолетнего сына", — передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Учитывая наличие ребенка, судья не стала назначать административный арест. Вместо этого Бабкину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру