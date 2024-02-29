Путин пригрозил трагичными последствиями потенциальным интервентам

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию назвал бредом высказывания западных официальных лиц, которые подозревают Россию в стремлении напасть на Европу. При этом сами европейские государства, отметил Путин, выбирают цели для нанесения ударов по России.

"Заговорили о возможной отправке на Украину натовских военных контингентов", - произнес президент, добавив, что мир помнит судьбу таких решений.

В современной ситуации, заявил Путин, "последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".

По мнению оратора, западные лидеры и чиновника совсем забыли, что такое война, поскольку за последние десятилетия не проходили через испытания, сопоставимые с трудностями РФ. Здесь также, считает Путин, имеет значение и русофобия, которая "ослепляет и лишает разума".

"Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - заявил президент.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)