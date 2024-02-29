Путин назвал голословными обвинения в планах размещения ядерного оружия в космосе

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе. Он рассказал об этом в контексте готовности России к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности.

"В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это ничто иное как вброс, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, выгодных исключительно Соединенным Штатам", - заявил президент.

Глава государства добавил, что более 15 лет назад предлагал Западу проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе.

Также Путин рассказал собравшимся, что в войска поставлены баллистические ракеты "Сармат", которые, по словам президента, скоро продемонстрируют в районах базирования на боевом дежурстве. Зал отреагировал на эти слова аплодисментами. Также глава государства, что разработка современного вооружения продолжается.

Константин Леньков / Кадр из трансляции