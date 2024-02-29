Путин анонсировал новый нацпроект "Семья"

В России начнет действовать новый национальный проект "Семья", заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля. Он должен быть направлен на поддержку семей и борьбу с бедностью.

"Важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными. Давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей наших. <...> Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется - "Семья"", - сказал Путин.

В рамках поддержки рождаемости, государство до конца 2030 года направит порядка 75 млрд рублей регионам страны, в которых фиксируется рождаемость ниже средней общероссийской. Эти деньги выделят, чтобы "нарастить" региональные программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года.

Он добавил, что сейчас одна из самых острых проблем в России - невысокие доходы, с которыми сталкиваются, в том числе, многодетные семьи. По оценкам экспертов, сейчас уровень бедности составляет около 30%, рассказал президент. К 2030 году он хочет, чтобы этот показатель снизился до 7%. По словам Путина, по итогам прошлого, 2023 год количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. При этом Путин считает, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

Константин Леньков / Кадр из трансляции