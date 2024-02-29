Путин счел важным бросать пить и вставать на лыжи

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию коснулся темы здорового и нездорового образа жизни. Он вспомнил шутку советских времен: "Бросай пить - вставай лыжи". Путин добавил, что в нынешних реалиях шутка чрезвычайно важна и актуальна.

При этом россияне, по данным главы государства, и так значительно снизили потребление спиртных напитков и в особенности - крепкого алкоголя. Конкретных цифр Путин не привел.

Президент предложил построить в малых городах и на сельских территориях "дополнительно не менее 350 спортивных объектов: универсальные комплексы, быстро возводимые площадки".

Ранее РБК со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль написал, что в 2023 году россияне приобрели спиртных напитков еще на 4,1% больше, чем в поставившем антирекорд 2022 году.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)