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Новости 13:21

Путин поручил сократить до 17% долю импорта в российском ВВП

фото ЗакС политика Путин поручил сократить до 17% долю импорта в российском ВВП

Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию озвучил планы по импортозамещению к 2030 году. За это время доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке должна будет вырасти в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта - не менее чем на две трети.

Путин напомнил об опыте последних десятилетий, когда "все завозили из-за границы". Чтобы избавиться от этой практики, в ближайшие шесть лет правительство должно решить новую задачу: импорт должен будет составить в структуре российского ВВП не более 17%.

По словам президента, Россия сама должна изготавливать лекарства, оборудование, транспортные средства, для чего требуется кардинальное повышение производительности труда. Помочь в этом призваны в том числе цифровые технологии: искусственный интеллект и роботизация труда.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)


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