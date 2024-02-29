Путин поручил подготовить проект налоговой амнистии для некрупного бизнеса

Президент Владимир Путин предложил простимулировать некрупный отечественный бизнес такой мерой, как налоговая амнистия, проект которой должен будет подготовить кабмин. Речь идет о тех случаях, когда предприятиям невыгодно наращивать мощности ввиду высокой фискальной нагрузки, из-за чего они искусственно дробятся. Путин предложил бизнесу отказаться от такого рода "оптимизации" и полностью перейти на так называемые белые схемы.

"Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие годы не будет, в этом смысл амнистии", - заявил Путин.

При переходе с упрощенной схемы на общий порядок налогообложения для компаний правительство должно будет рассмотреть механизм не резкого, а плавного механизма увеличения налоговой нагрузки.

С 1 января 2025 Путин предложил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса. Вместо этого полностью будет внедрен "рискоориентированный подход". Там, где риски отсутствуют, необходимо минимизировать число проверок и ограничиться профилактическими мерами, пояснил глава государства.

Наконец, некрупный бизнес получит специальное право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы сроком на полгода, без ухудшения кредитной истории.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)