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Новости 13:40

Путин поручил подготовить проект налоговой амнистии для некрупного бизнеса

фото ЗакС политика Путин поручил подготовить проект налоговой амнистии для некрупного бизнеса

Президент Владимир Путин предложил простимулировать некрупный отечественный бизнес такой мерой, как налоговая амнистия, проект которой должен будет подготовить кабмин. Речь идет о тех случаях, когда предприятиям невыгодно наращивать мощности ввиду высокой фискальной нагрузки, из-за чего они искусственно дробятся. Путин предложил бизнесу отказаться от такого рода "оптимизации" и полностью перейти на так называемые белые схемы.

"Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие годы не будет, в этом смысл амнистии", - заявил Путин.

При переходе с упрощенной схемы на общий порядок налогообложения для компаний правительство должно будет рассмотреть механизм не резкого, а плавного механизма увеличения налоговой нагрузки.

С 1 января 2025 Путин предложил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса. Вместо этого полностью будет внедрен "рискоориентированный подход". Там, где риски отсутствуют, необходимо минимизировать число проверок и ограничиться профилактическими мерами, пояснил глава государства.

Наконец, некрупный бизнес получит специальное право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы сроком на полгода, без ухудшения кредитной истории.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)


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