Путин предложил списать регионам две трети бюджетных кредитов

Российским субъектам могут списать две трети бюджетных кредитов. О необходимости такой меры поддержки регионов заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля.

"Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025-го по 2028 год", - сказал Путин.

Сэкономленные средства должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов.

Также 250 млрд рублей предлагается направить на инфраструктурные бюджетные кредиты, а еще 60 млрд рублей - на поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Константин Леньков / Фото Kremlin.ru