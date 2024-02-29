Путин призвал кабмин пересмотреть противоречивые требования к охране памятников

Одну из частей своего послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин посвятил проблеме сохранения историко-культурного наследия: старинных зданий, усадеб и храмов. Он попросил правительство и депутатов проанализировать нормативно-правовую базу в сфере охраны памятников.

"Надо устранить явно избыточные и противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно", - произнес Путин.

Программа сохранения объектов культурного наследия будет рассчитана на 20 лет. Реализация программы в пилотном режиме стартует уже в этом году на базе проекта "Дом.рф". На первом этапе участники, среди прочего, займутся зданиями-памятниками в Новгородской области.

До 2030 года, согласно поручению президента, по всей стране необходимо привести в порядок более тысячи памятников.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)