Путин объявил новую кадровую программу для участников СВО как "подлинной элиты"

Президент РФ Владимир Путин в завершительной части послания к членам Федерального собрания сосредоточился на участниках военной спецоперации. Он назвал ветеранов и действующих военнослужащих "настоящей и подлинной элитой", противопоставив эту группу неким деятелям, которые "набили карманы" в результате экономических процессов 1990-х годов.

Участники СВО уже с 1 марта смогут подать заявление на участие в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Путин решил назвать новый проект "Время героев". В рамках программы будут готовить управленческие кадры.

"Эта идея пришла мне в голову, когда встречался со студентами - участниками СВО в Петербурге", - рассказал президент.

Наставниками для участников кадровой программы станут высокопоставленные сотрудники правительства, администрации президента и федеральных ведомств.

Напоследок глава государства заявил, что ветераны и действующие участники СВО будут иметь приоритетное право на получение высшего образования и гражданской специальности в ведущих вузах.

Речь Путина продлилась чуть более двух часов.

фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)