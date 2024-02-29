Самолет в Сочи вернулся в Пулково после вылета

Рейс из Петербурга в Сочи был вынужден вернуться в аэропорт Пулково спустя некоторое время после вылета, сообщила 29 февраля "Фонтанка" со ссылкой на одну из пассажирок. Авиакомпания готовит на замену резервный борт.

Борт авиакомпании "Россия" вылетел из Петербурга в 10:34. Спустя какое-то время пассажирам объявили о возвращении назад. В Пулково самолет приземлился около 13:00.

В авиакомпании объяснили произошедшее техническими проблемами на борту. "Рейс № 6569 Санкт-Петербург — Сочи вернулся в аэропорт вылета по технической причине (замечания по системе навигации)", — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Пассажиров доставят в Сочи резервным бортом. Вылет был намечен на 14:15, однако его несколько отложили.

Фото: ЗАКС.Ру