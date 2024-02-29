Тихвинский завод ферросплавов уходит в простой

Из-за последствий нового пакета европейских санкций Тихвинский ферросплавный завод (ТФЗ) с 1 марта перейдет в режим простоя, о чем пишет издание 47news. Предприятие принадлежит турецкой группе Yildirim, и до 95% выпускаемой им продукции раньше уходило на экспорт.

Сокращать персонал пока не планируют, сотрудникам будут платить две трети от среднего оклада. За неординарной ситуацией вокруг ТФЗ наблюдают в комитете Ленобласти по труду и занятости.

"В течение года предприятие работало на склад, работали две печи из четырех", - рассказал глава Тихвинского района Александр Лазаревич.

В декабре прошлого года Евросоюз утвердил новые ограничения на поставку сырья для производства стали из России. Что касается внутреннего рынка, то на нем предложение ферросплавов значительно опережает уровень спроса.

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