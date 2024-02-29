Петербурженка получила штраф за недостоверные сведения по заявлениям иностранцев о предоставлении гражданства

Смольнинский суд со второй попытки приговорил петербурженку Татьяну Зятеву к штрафу в размере 35 тысяч по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Старшему инспектору отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД вменялось внесение заведомо недостоверных сведений по заявлениям иностранцев о приеме в российское гражданство.

Как полагало следствие, в своих действиях петербурженка руководствовалась стремлением скрыть ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, рассказывала немногим менее года назад объединенная пресс-служба судов города. В результате действий Зятевой 92 человека получили российские паспорта в нарушение законодательства.

В первый раз Смольнинский суд огласил приговор Зятевой 3 марта прошлого года. В тот раз уголовное дело было прекращено, подсудимой назначили 25 тысяч рублей штрафа.

Прокурор с подобным решением не согласился, в конце июня Горсуд рассмотрел апелляционное представление. В результате решение суда было отменено, а дело направлено для нового разбирательства.

В новом приговоре суд указал на отсутствие отягчающих обстоятельств в деле и, наоборот, наличие смягчающих, а равным образом на активную помощь Зятевой расследованию произошедшего. Итогом нового рассмотрения для подсудимой стал штраф в размере 35 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру