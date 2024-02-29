Голикова завила об ожидаемом снижении бедности по итогам 2023 года

По итогам 2023 года в России ожидается снижение бедности до 9,3 %, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в своем выступлении на выставке-форуме "Россия". Годом ранее этот показатель составил 9,8 %, согласно официальным данным.

"Если по итогам 2022 года показатель бедности у нас составлял 9,8 %, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3 %", — цитирует заявление вице-премьера ТАСС.

По словам Голиковой, в 2024 году на заключение социальных контрактов с семьями, чей доход находится ниже прожиточного минимума, направлено 31,6 миллиарда рублей. Предполагается, что это позволит оказать поддержку 196 тысячам российских семей, что соответствует 530 тысячам граждан.

Ранее Голикова заявила, что по итогам 2023 года в России достигли минимального с 1992 года уровня безработицы.

Фото: Правительство России / Telegram