Новый владелец сгоревшего дома-памятника в Ломоносове хочет его восстановить

Аварийный дом №39 на Краснофлотском шоссе в Ломоносове приобрел архитектор и реставратор Игорь Пасечник. В его планы входит восстановить здание, признанное региональным памятником, о чем пишет издание "Канонер". Пасечнику принадлежат специализированные компании "НИиПИ Спецреставрация" и "Кант".

В неудовлетворительном состоянии дом находится уже не одно десятилетие. Ситуацию усугубил пожар 2020 года.

Один из вариантов на будущее, которые рассматривает собственник после восстановительных работ, состоит в сдаче объекта в аренду. Здание XIX века состоит из двух комнат и находится в шаговой доступности от туристических мест. В прошлом оно входило в состав усадьбы Зубова "Отрада".