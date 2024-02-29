Для зарядки электрокаров в Петербурге появился ночной тариф

В Петербурге ввели пониженный ночной тариф для зарядки электромобилей. Льготные условия призваны популяризировать этот современный вид транспорта, о чем пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании "Россети Ленэнерго" Игоря Кузьмина. Сегодня его предприятие владеет 73 специализированными зарядными станциями в городе и области.

"Одна из наиболее важных составляющих роста рынка электромобилей - это доступность зарядной инфраструктуры. "Россети Ленэнерго" опережающими темпами развивают данное направление", - прокомментировал событие Кузьмин.

Ночным временем для зарядки электрокаров будут считаться часы с 00:00 по 08:00. Если раньше единая плата за кВт в час составляла 22 рубля, то теперь в ночное время час обойдется в 15 рублей. Новый тариф пока вводится только на десяти зарядных станциях Петербурга.

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