В Петербурге 1 марта возможна погода с прояснениями

В Петербурге погода начинает быть более заметной, чем раньше, об этом 1 марта в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 1 марта, погоду в Петербурге сформирует влияние гребня антициклона. По словам синоптика, где-то могут быть даже прояснения, осадка врядли пойдут, а вот гололедица останется. Температура сохранится на уровне выше климатической нормы.

Воздух прогреется до +2…+5 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 2 марта, погода будет похожая.

Фото: ЗАКС.Ру