Более 80 "мертвых душ" нашли в академии Можайского

В Военно-космической академии имени Можайского нашли более 80 "мертвых душ" на заказах Минобороны на опытно-конструкторные работы, об этом 28 февраля пишет "Коммерсантъ".

Группу расхитителей смогли выявить сотрудники главного военного следственного управления СКР. Правоохранительные органы возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Уточняется, что речь идет о контрактах 2021-2023 годов с ОКР "СПО-ЦУим" и "Прима-ВКА-ЭП". Сотрудники включали более 80 соисполнителей проектов, хотя по факту они никак в работе не участвовали.

В общей сложности выписано было 8,44 млн рублей, которые участники мошенничества присвоили себе.

Также сейчас задержаны четыре человека: начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации доктор технических наук, доцент Андрей Назаров, его заместитель Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.

Фото: ЗАКС.ру