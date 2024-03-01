РКН с 1 марта начинает блокировать рекламу VPN-сервисов

Роскомнадзор с 1 марта начинает ограничивать доступ к информации, в которой содержится реклама VPN-сервисов, об этом пишет ТАСС.

Блокировки будут осуществляться в рамках закона, который вступает в сиду с пятницы, 1 марта. Разрешена будет реклама только тех VPN-сервисов, которые подключены к ФГИС, то есть которые содержат перечень заблокированных в России ресурсов.

РКН регулярно блокирует и пополняет список VPN-сервисов. В рамках нового законопроекта, запрещается информация, которая содержит описание действий, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, рекламу сервисов или информацию о приобретении к ним доступа.

В ведомстве при этом считают, что средства обхода блокировок могут использоваться для распространения наркотиков, детской порнографии и экстремизма.

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