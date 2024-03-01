Петербуржец выслушал приговор по делу о попытке теракта в Ставрополе

Южный окружной военный суд приговорил петербуржца Александра Журавлева к 4,5 годам лишения свободы по делу о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщил 1 марта ТАСС. Фигуранта обвиняли в намерении поджечь административное здание в Ставрополе.

По версии следствия, Журавлев вступил в переписку с представителем военного ведомства Украины и дал согласие на сотрудничество с ним. После этого петербуржец прибыл в Ставрополь, где, как считает следствие, определился с целью для поджога. Он сфотографировал здание и снял его на видео, после чего отправил материалы собеседнику из Украины.

Затем фигурант, по версии следствия, приобрел компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства. Довести замысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

"Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", — приводит ТАСС сообщение суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: ЗАКС.Ру