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Новости 12:53

Либерал-демократы задумались о законодательном определении валежника

фото ЗакС политика Либерал-демократы задумались о законодательном определении валежника

Члены фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об определении термина "валежник", сообщил 1 марта депутат Ярослав Нилов. Также депутаты хотят разрешить гражданам использовать при заготовке недревесных лесных ресурсов различный ручной инструмент.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Лесной кодекс. По мнению парламентариев, под определение валежника подпадают лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не ставшие результатом порубочных работ и образовавшиеся в результате естественного отмирания растительности. Также либерал-демократы предлагают разрешить гражданам заготовку недревесных лесных ресурсов с использованием ручных пил, топоров и легких бензопил.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас печное отопление в России используют шесть миллионов домохозяйств. Лесной кодекс позволяет гражданам свободно собирать в лесах недревесные ресурсы, к которым относится валежник. В то же время некоторые регионы "исказили идею свободного сбора" подобных ресурсов, усложнив процедуру сбора валежника. В частности, речь идет о требованиях не использовать инструменты и предварительно получать письменное разрешение на сбор.

"По мнению многих экспертов, такие перегибы возникли из-за отсутствия в Лесном кодексе Российской Федерации расшифровки понятия "валежник", а также более подробного правового регулирования процесса заготовки и сбора его гражданами для собственных нужд", — говорится в пояснительной записке.

Исправить ситуацию может закрепление в Лесном кодексе положений подготовленного законопроекта, полагают его авторы.

Фото: ЗАКС.Ру


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