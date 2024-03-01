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Новости 14:59

Кабмин потратит на лекарства от гепатита и ВИЧ по 1,1 миллиарда рублей в течение трех лет

фото ЗакС политика Кабмин потратит на лекарства от гепатита и ВИЧ по 1,1 миллиарда рублей в течение трех лет

Российское правительство предоставит финансирование на закупку препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитами В и С. Как сообщили 1 марта в пресс-службе кабмина, на эти цели планируется тратить по 1,1 миллиарда рублей ежегодно в течение трех лет.

"С помощью федерального финансирования будут закуплены противовирусные медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — рассказали в правительстве.

Помимо этого, кабмин направит свыше 360 миллионов рублей на транспортировку в регионы лекарств для людей со сложными и редкими заболеваниями, такими как муковисцидоз, гемофилия, рассеянный склероз и прочие. Всего препараты предназначены для лечения 14 заболеваний.

Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, Петербург из общей суммы получит 23,2 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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