Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище

Похороны Алексея Навального* завершились на Борисовском кладбище в Москве, пишут РИА "Новости". Захоронение прошло под песню "My Way" Фрэнка Синатры и заглавную песню "Терминатора", отметили в Telegram-канале "Осторожно, новости". Там же рассказали, что на кладбище пустили родителей Навального и мать его жены Юлии.

На кладбище пустили около 50 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Не смогли попасть в первых рядах к захоронению политика представители других государств.









Около 16:30 часов, после завершения похорон, на кладбище снова начали пускать людей, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Он же передает, что перебои с интернетом продолжаются.

Журналист Александр Плющев** опубликовал в своем Telegram-канале видео с задержанием неизвестного. Оно якобы произошло на пути к Борисовскому кладбищу.

* Алексей Навальный включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Минюст внес Александра Плющева в единый реестр иноагентов

София Саттарова / Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру