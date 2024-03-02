Беглов: Жертв после происшествия в Красногвардейском районе нет

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 2 марта в своем Telegram-канале сообщил, что на месте происшествия в Красногвардейском районе работают сотрудники МЧС и силовых ведомств. Жертв нет, добавил глава города. Ситуация на контроле губернатора. Что именно произошло - Беглов не сообщил.

"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. <...> Одна из приоритетных задач - оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", - говорится в сообщении.

Корреспондент ЗАКС.Ру побывал на месте утреннего происшествия у дома 161 на Пискаревском проспекте. Там находятся десятки машин МЧС, а также медики и силовики. Из пятиэтажного дома эвакуировали жителей. На стене дома на уровне второго этажа заметны последствия взрыва: часть кирпичной кладки разрушена, соседние дверные проемы и окна на соседних балконах деформированы. В квартирах выбило стекла. Также пострадали и окна близлежащих домов.

Одна из жительниц квартала рассказала ЗАКС.Ру, что утром слышала звук, напоминающий самолетный гул.







Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру