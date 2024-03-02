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Новости 10:46

Температура воздуха в Петербурге будет выше нормы

фото ЗакС политика Температура воздуха в Петербурге будет выше нормы

Суббота в Петербурге отметится температурой воздуха со значениями выше нормы, сообщил 2 марта ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В целом, по его прогнозу, горожан ожидает облачная погода без заметных осадков.

"В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков, местами сохранится гололедица", — написал в своем Telegram-канале Леус.

Причиной установившейся погоды служит влияние северо-западной периферии обширного барического максимума, отметил синоптик. В субботу в Петербурге ожидается температура воздуха от +3 до +5 градусов по Цельсию с юго-восточным ветром 3-8 м/с. Разброс температуры воздуха в Ленинградской области составит от +1 до +6 градусов.

В воскресенье в Петербурге ожидается от +4 до +6 градусов. Осадков в городе Леус не прогнозирует.

Фото: ЗАКС.Ру


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