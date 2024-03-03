В Псковской области похоронили еще пятерых участников СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о состоявшихся в регионе похоронах пятерых мужчин, которые принимали участие в военной спецоперации и погибли в зоне боевых действий. Как обычно, пост в Telegram-канале сопровожден черно-белыми портретами военнослужащих.

На этот раз похоронили ефрейтора Дениса Скоробогачева, а также рядовых Андрея Боканя, Павла Ильяшенко, Александра Хаустова и Алексея Юзеева. Их семьям чиновники пообещали помочь всем необходимым.

В прошлый раз похожий пост Ведерников публиковал 18 февраля. Тогда речь шла о семерых военнослужащих, которых проводили в последний путь.

Фото: ЗАКС.Ру